Al via il piano vaccini dopo il 23 gennaio Speranza | «202 milioni di dosi entro marzo» L’obiettivo è cominciare prima della terza ondata

L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, è stata interpellata: Biontech e Pfizer hanno registrato la richiesta di autorizzazione per commercializzare il vaccino in Europa. La risposta dovrebbe arrivare il 29 dicembre. Stesso iter è stato avviato da Moderna per il suo farmaco biologico contro il Coronavirus. L'azienda americana dovrebbe avere il lasciapassare intorno al 12 gennaio. Mentre su scala globale le case farmaceutiche si muovono per completare gli aspetti burocratici relativi ai propri prodotti per l'immunità al Sars-CoV-2, l'Italia si dice pronta a dare il via alla campagna di vaccinazione. O meglio, il commissario straordinario Domenico Arcuri, il primo dicembre, ha fatto un annuncio pubblico: il piano esecutivo vaccinale è pronto e diventerà operativo non appena i vaccini avranno le autorizzazioni necessarie.

