Oggi il nuovo cambio di colori. Le Regioni rosse scendono da 8 a 5 (Di domenica 29 novembre 2020) nuovo cambio di colori, in alcune Regioni italiane, sul fronte della lotta al Covid 19. Da Oggi, dopo la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, ci sono più Regioni arancioni (rischio medio) o gialle (rischio basso) e meno Regioni rosse (rischio alto). Il quadro, in questa seconda ondata, fotografa una situazione in deciso miglioramento ma - sottolineano tutti gli esperti - non significa un “liberi tutti”. Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, anche per evitare eventuali ricadute e il fondato rischio di una nuova ondata nelle prossime settimane. Le Regioni rosse scendono da 8 a 5. Oltre a Lombardia e Piemonte, infatti, anche la Calabria lascia la zona in cui sono previste le ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020)di, in alcuneitaliane, sul fronte della lotta al Covid 19. Da, dopo la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, ci sono piùarancioni (rischio medio) o gialle (rischio basso) e meno(rischio alto). Il quadro, in questa seconda ondata, fotografa una situazione in deciso miglioramento ma - sottolineano tutti gli esperti - non significa un “liberi tutti”. Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, anche per evitare eventuali ricadute e il fondato rischio di una nuova ondata nelle prossime settimane. Leda 8 a 5. Oltre a Lombardia e Piemonte, infatti, anche la Calabria lascia la zona in cui sono previste le ...

rtl1025 : ?? MILEY CYRUS ADESSO IN DIRETTA SU RTL 102.5 ?? La popstar internazionale è in collegamento da Los Angeles per racc… - OfficialASRoma : ????????????????? Oggi Romolo è stato tra i primi visitatori del nuovo #ASRoma Store del centro commerciale Maximo! - Pontifex_it : Oggi ricordiamo la Presentazione di Maria al Tempio e celebriamo la Giornata #ProOrantibus. Grazie, sorelle e frate… - saranonfidarti : tweet promemoria per me: oggi faccio yoga, mi metto di nuovo a studiare, sistemo gli appunti, leggo un po’, trovo q… - lucajavier : RT @lanavediteseoed: Dalla scrittura ai viaggi in Africa, alle domande sulla fede, fino alla ricerca su #Covid_19: Andrea Salonia @scrittor… -