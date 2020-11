A Brindisi 8 figli sotto lo stesso tetto con il Covid, lo sfogo della madre: «La didattica a distanza non funziona» (Di domenica 29 novembre 2020) A Brindisi, madre e padre vivono sotto lo stesso tetto con i loro 8 figli. Sono tutti malati di Coronavirus e costretti a stare in isolamento in una casa di 95 metri quadri. Ad aggravare la situazione c’è la problematica della didattica a distanza: i ragazzi sono tutti compresi tra le scuole elementari e quelle superiori. La madre si sfoga e afferma: «La didattica a distanza non funziona». >> Covid, positiva per tre volte: a 101 anni nonna Maria ha sconfitto il virus 8 figli con il Covid: la vicenda Nel quartiere Paradiso di Brindisi ci sono Francesca Bruno e Fabrizio Balestra con la loro ... Leggi su urbanpost (Di domenica 29 novembre 2020) Ae padre vivonolocon i loro 8. Sono tutti malati di Coronavirus e costretti a stare in isolamento in una casa di 95 metri quadri. Ad aggravare la situazione c’è la problematica: i ragazzi sono tutti compresi tra le scuole elementari e quelle superiori. Lasi sfoga e afferma: «Lanon». >>, positiva per tre volte: a 101 anni nonna Maria ha sconfitto il virus 8con il: la vicenda Nel quartiere Paradiso dici sono Francesca Bruno e Fabrizio Balestra con la loro ...

