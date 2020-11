Pochi ma pericolosi Il punto sugli jihadisti italiani

Leggi su formiche

(Di sabato 28 novembre 2020) Ogni tanto in Italia spunta una “mollichina” jihadista. Sono sparse qua e là, potenzialmente molto pericolose e sempre più spesso individuate e arrestate anche grazie alla collaborazione internazionale. Ed è il caso di Domenico Giorno, 42 anni, di Luzzi (Cosenza), che si stava addestrando da solo per preparare attentati. Anche se gli inquirenti non hanno la prova che stesse per passare all’azione, pur essendone perfettamente in grado, nella sua casa sono stati trovati manuali per la realizzazione di ordigni, tutorial su come si conducono operazioni terroristiche, video e immagini di esecuzioni eseguite dall’Isis, riviste dello stesso Stato islamico e di Al Qaeda oltre a documenti in arabo prodotti dall’arrestato che aveva imparato bene quella lingua. L’operazione “Miraggio” è stato coordinata dalla Direzione distrettuale di Catanzaro e condotta dalla Digos di Catanzaro e Cosenza, dalla ...