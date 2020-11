Piemonte, Cirio annuncia: “Rimoduleremo il calendario scolastico, in primavera recupereremo giorni persi” (Di sabato 28 novembre 2020) "Mi sono già confrontato con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e già da lunedì lavoreremo insieme per rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso e recuperare dalla primavera, cessata l'emergenza, i giorni in presenza che sono stati persi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 novembre 2020) "Mi sono già confrontato con il direttore dell'Ufficioregionale e già da lunedì lavoreremo insieme per rimodulare ildell'anno in corso e recuperare dalla, cessata l'emergenza, iin presenza che sono stati persi". L'articolo .

"È una scelta dolorosa, ma necessaria - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Riaprire la scuola non è una priorità: è la priorità. Proprio per questo è fondamentale farlo ...

Cirio: "Sulla scuola una scelta di prudenza"

Sotto attacco su più fronti – dalla politica al mondo della scuola e le famiglie – per motivare la decisione di mantenere le lezioni a distanza anche nelle seconde e terze classi della media, nonostan ...

