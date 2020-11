Amazon cresce durante la pandemia: 1.400 nuovi lavoratori al giorno e bonus natalizi (Di sabato 28 novembre 2020) Il coronavirus ha causato e sta causando danni incredibili all’economia, anche se c’è chi è riuscito invece a sfruttare il lockdown mondiale. Amazon su tutte L’azienda di Jeff Bezos ha segnato un record che ha anche un valore simbolico in un periodo di profonda crisi occupazionale: in tutto l’Occidente ha registrato una media di 1.400 nuovi lavoratori al giorno. Secondo il New York Times il boom di assunzioni avrebbe riguardato anche l’Italia. Amazon, quasi mezzo milione di assunzioni in 10 mesi Da gennaio a ottobre 2020 Amazon ha assunto 427.300 nuovi dipendenti. In totale sono oltre 1,2 milioni di persone a livello globale: rispetto all’anno scorso il totale è aumentato di oltre il 50%. Per numero tutti i suoi lavoratori superano il milione di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 28 novembre 2020) Il coronavirus ha causato e sta causando danni incredibili all’economia, anche se c’è chi è riuscito invece a sfruttare il lockdown mondiale.su tutte L’azienda di Jeff Bezos ha segnato un record che ha anche un valore simbolico in un periodo di profonda crisi occupazionale: in tutto l’Occidente ha registrato una media di 1.400al. Secondo il New York Times il boom di assunzioni avrebbe riguardato anche l’Italia., quasi mezzo milione di assunzioni in 10 mesi Da gennaio a ottobre 2020ha assunto 427.300dipendenti. In totale sono oltre 1,2 milioni di persone a livello globale: rispetto all’anno scorso il totale è aumentato di oltre il 50%. Per numero tutti i suoisuperano il milione di ...

"Amazon, un’opportunità. Ma serve dialogo"

Pizzo, segretaria organizzativa della Cisl: "Necessario un confronto con i vertici del colosso, uniti per il futuro del Polesine ...

