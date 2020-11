Pattinaggio di figura: Komatsubara-Koleto si impongono nella rhythm dance all’NHK Trophy 2020, debutto per Daisuke Takahashi nella danza (Di venerdì 27 novembre 2020) Proseguono le gare al Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka (Giappone), impianto sportivo che sta ospitando l’NHK Trophy 2020, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di Pattinaggio di figura, competizione itinerante quest’anno mutata in quattro singoli appuntamenti di dimensione prettamente Nazionale. Dopo lo short program individuale femminile a scendere in pista sono stati gli atleti della danza sul ghiaccio. Rispettando a pieno i favori del pronostico a portarsi stabilmente al comando sono stati Misato Komatsubara-Tim Koleto, i quali hanno presentato un discreto programma eseguendo un buon curve lift, di livello quattro come la sequenza di twizzles, raccogliendo inoltre livello 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Proseguono le gare al Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka (Giappone), impianto sportivo che sta ospitando l’NHK, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix-2021 didi, competizione itinerante quest’anno mutata in quattro singoli appuntamenti di dimensione prettamente Nazionale. Dopo lo short program individuale femminile a scendere in pista sono stati gli atleti dellasul ghiaccio. Rispettando a pieno i favori del pronostico a portarsi stabilmente al comando sono stati Misato-Tim, i quali hanno presentato un discreto programma eseguendo un buon curve lift, di livello quattro come la sequenza di twizzles, raccogliendo inoltre livello 3 ...

cloudy_yoongi_ : se volete conoscere il pattinaggio di figura e yuzuru hanyu, ben venga vi accolgo a braccia aperte, vi consiglio an… - CorneliaHale94 : @zizionice @misscharmy @lisaquac81 @sonoiomemyself @Janausteniana @_yuzuvier_ @martazdb @moky78 @stefionice… - LinkaTv : E' iniziato Pattinaggio di Figura Femminil su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Pattinaggio di Figura di Coppi su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Pattinaggio di Figura Danza su su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio figura Pattinaggio di figura, il Gran Premio Italia rimandato a gennaio IlFaroOnline.it Pattinaggio di figura: Komatsubara-Koleto si impongono nella rhythm dance all’NHK Trophy 2020, debutto per Daisuke Takahashi nella danza

Proseguono le gare al Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka (Giappone), impianto sportivo che sta ospitando l’NHK Trophy 2020, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di ...

Yuri on Ice: fan impazziti per il trailer a sorpresa del film!

Yuri on Ice è una serie giapponese anime che sta per diventare un lungometraggio. I fan sono impazziti per il trailer a sorpresa del film!

Proseguono le gare al Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka (Giappone), impianto sportivo che sta ospitando l’NHK Trophy 2020, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di ...Yuri on Ice è una serie giapponese anime che sta per diventare un lungometraggio. I fan sono impazziti per il trailer a sorpresa del film!