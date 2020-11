Maltempo, allerta rossa in Sardegna. Chiuse le scuole a Cagliari (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuova ondata di forte Maltempo in Sardegna. La protezione civile ha emanato un avviso di allerta rossa per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre in Gallura, nella provincia di Nuoro e nel sud Sardegna. Il Logudoro non dovrebbe invece essere interessato, ma non è escluso che nelle prossime ore possano verificarsi rovesci di minore intensità. Nella serata di oggi si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con cumulati moderati. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuova ondata di fortein. La protezione civile ha emanato un avviso diper rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di sabato 28 novembre in Gallura, nella provincia di Nuoro e nel sud. Il Logudoro non dovrebbe invece essere interessato, ma non è escluso che nelle prossime ore possano verificarsi rovesci di minore intensità. Nella serata di oggi si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sullameridionale ed orientale con cumulati moderati.

DPCgov : ????#allertaROSSA, venerdì #27novembre, sui settori orientali e meridionali della Sardegna ????#allertaARANCIONE e ????… - DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - raffaellapaita : Continua l’allerta rossa maltempo in #Calabria. Fa male vedere di nuovo immagini del territorio che soffre. Special… - Rada00563645 : RT @SkyTG24: Maltempo, allerta rossa in Sardegna. Chiuse le scuole a Cagliari - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Maltempo, allerta rossa in Sardegna. Chiuse le scuole a Cagliari -