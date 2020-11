Giuseppe Fiorello al Vanity Fair Stories | «Torneremo alla nostra vita di narratori della cultura»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) «Non ho strutture e cerco sempre di dire sempre quello che penso. Anche se, certe volte, può provocare delle scintille». È questa la premessa di Giuseppe Fiorello durante il suo intervento al Vanity Fair Stories, giunto alla terza edizione. L’attore siciliano, reduce dal successo de Gli orologi del diavolo, la sua ultima fiction di Raiuno, è il primo ospite del teatro virtuale che, dal 27 al 29 novembre, incontrerà i diversi nomi di spicco dello spettacolo, della musica e della società allo scopo di formare una grande rete culturale, resa ancora più solida dal periodo che stiamo vivendo. «Non ho una formula a disposizione. Se l’avessi, sarei lì a dettarla per farci tornare alla nostra vita di narratori che ci manca molto» spiega Fiorello al direttore di Vanity Fair Simone Marchetti prima di ricordare di aver sottoscritto insieme a molti colleghi un’associazione, Unita, per tutelare la dignità professionale degli artisti e promuovere iniziative per lo sviluppo del settore dello spettacolo.