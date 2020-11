Covid, Arcuri: “Nell’ultima decade di gennaio partiremo con la somministrazione del vaccino” (Di venerdì 27 novembre 2020) Domenico Arcuri è tornato a parlare del vaccino contro il Covid: “La somministrazione dall’ultima decade di gennaio” Intervenuto ai microfoni di Agorà, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuriè tornato a parlare del vaccino contro il Covid, atteso per il mese di gennaio. Intanto dagli Usa il presidente in carica Donald Trump ha comunicato che la consegna negli Stati Uniti inizierà a partire dalla prossima settimana. Anche negli States le prime dosi saranno somministrate a personale medico e sanitario e agli anziani. Donald TrumpCovid, Arcuri sul vaccino: “Nell’ultima decade di gennaio partiremo con la ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Domenicoè tornato a parlare del vaccino contro il: “Ladall’ultimadi” Intervenuto ai microfoni di Agorà, il commissario straordinario all’emergenza Domenicoè tornato a parlare del vaccino contro il, atteso per il mese di. Intanto dagli Usa il presidente in carica Donald Trump ha comunicato che la consegna negli Stati Uniti inizierà a partire dalla prossima settimana. Anche negli States le prime dosi saranno somministrate a personale medico e sanitario e agli anziani. Donald Trumpsul vaccino:dicon la ...

