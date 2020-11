Web tax, l’Italia cede alla Francia e si schiera contro Biden-Harris (Di giovedì 26 novembre 2020) La Francia ha iniziato a battere cassa alle Big Tech, come rivelato dal Financial Times. Parigi ha rotto gli indugi approfittando del periodo di transizione tra l’amministrazione uscente di Donald Trump e quella entrante di Joe Biden. Una mossa “non saggia”, ha commentato su Twitter Anthony Luzzatto Gardner, ambasciatore statunitense all’Unione europea tra 2014 e il 2017, definito da Politico l’oracolo di (Barack) Obama (con un gioco di parole che richiamava a Warren Buffett, soprannominato l’“oracolo di Omaha”). “Meglio collaborare con l’amministrazione entrante per trovare una risposta globale all’Ocse”, ha aggiunto. “Questa mossa infiamma gli animi e complica” la strada verso “una soluzione”. L’ASSE ITALIA-Francia Nel suo viaggio a Roma il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha trovato la sponda dell’omologo Roberto ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Laha iniziato a battere cassa alle Big Tech, come rivelato dal Financial Times. Parigi ha rotto gli indugi approfittando del periodo di transizione tra l’amministrazione uscente di Donald Trump e quella entrante di Joe. Una mossa “non saggia”, ha commentato su Twitter Anthony Luzzatto Gardner, ambasciatore statunitense all’Unione europea tra 2014 e il 2017, definito da Politico l’oracolo di (Barack) Obama (con un gioco di parole che richiamava a Warren Buffett, soprannominato l’“oracolo di Omaha”). “Meglio collaborare con l’amministrazione entrante per trovare una risposta globale all’Ocse”, ha aggiunto. “Questa mossa infiamma gli animi e complica” la strada verso “una soluzione”. L’ASSE ITALIA-Nel suo viaggio a Roma il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha trovato la sponda dell’omologo Roberto ...

