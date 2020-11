Trump grazia il generale Flynn, scontro totale tra repubblicani e democratici (Di giovedì 26 novembre 2020) Trump grazia Flynn e il mondo politico torna in tumulto. Non bastasse il tentativo ancora in corso di sovvertire il risultato delle elezioni dello scorso 3 novembre, il presidente uscente ha usato i propri poteri per graziare il suo ex National Security Adviser, che aveva ammesso di aver intrattenuto contatti vietato con membri del governo russo durante e dopo le elezioni del 2016, e si prepara a graziare anche gli altri associati condannati nel corso di questi anni e, secondo molti esperti, anche sé stesso, per evitare i procedimenti che potrebbero attenderlo quando non sarà più presidente. LEGGI ANCHE > Il tweet del fedelissimo di Trump: “Resta ancora la Corte Suprema” Trump grazia Flynn e i repubblicani ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 novembre 2020)e il mondo politico torna in tumulto. Non bastasse il tentativo ancora in corso di sovvertire il risultato delle elezioni dello scorso 3 novembre, il presidente uscente ha usato i propri poteri perre il suo ex National Security Adviser, che aveva ammesso di aver intrattenuto contatti vietato con membri del governo russo durante e dopo le elezioni del 2016, e si prepara are anche gli altri associati condannati nel corso di questi anni e, secondo molti esperti, anche sé stesso, per evitare i procedimenti che potrebbero attenderlo quando non sarà più presidente. LEGGI ANCHE > Il tweet del fedelissimo di: “Resta ancora la Corte Suprema”e i...

