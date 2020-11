Maradona, quanto vale il suo patrimonio: l’eredità, cosa succede ora (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Pibe de Oro, nonostante il delicato intervento chirurgico subìto a inizio novembre, si era detto convinto che, in caso di morte, non avrebbe voluto lasciare niente ai suoi figli. Si prospetta una battaglia sull'eredità L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Pibe de Oro, nonostante il delicato intervento chirurgico subìto a inizio novembre, si era detto convinto che, in caso di morte, non avrebbe voluto lasciare niente ai suoi figli. Si prospetta una battaglia sull'eredità L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RaiNews : 'Sono grato a #Maradona perché mi ha insegnato ad amare il calcio, a capire quanto possa esser poetico. E non lo ha… - GoalItalia : Roberto Baggio spiega chi è stato e sarà per sempre Diego Armando Maradona: un artista ??? 'Così come al Louvre pos… - rtl1025 : ?? '#Maradona fu un grande. Certo. Ma tanta retorica è grandemente cieca. Fu peggiore nemico di sé. L’incarnazione d… - MrMarco69110360 : Persone che si lamentano di una donna che ha espresso una normale opinione e per certi versi un dato di fatto in qu… - frankneapolitan : RT @kisskissnapoli: Josè Alberti: 'Maradona non è morto, è sempre vivo. Il pubblico merita molto di più di quanto visto dal post-Diego ad o… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona quanto Quanto guadagnava Maradona al Napoli nel 1986 Calcio e Finanza Maradona Jr Sinagra, figlio Diego Aramando/ “Dovrò aspettare per dare l’ultimo bacio a papà”

Diego Armando Maradona Sinagra, il figlio di Maradona e Cristina Sinagra, è bloccato a Napoli a causa del Covid. Ieri pomeriggio quando la notizia della morte del grande Maradona è arrivata nella sua ...

Maradona: “Sulla mia lapide scrivete ‘Gracias a la pelota’”

«Vorrei che sulla mia lapide fosse scritto “Gracias a la pelota” (grazie al pallone; ndr)». Queste parole sono impresse oggi in maniera ancora più forte, ...

Diego Armando Maradona Sinagra, il figlio di Maradona e Cristina Sinagra, è bloccato a Napoli a causa del Covid. Ieri pomeriggio quando la notizia della morte del grande Maradona è arrivata nella sua ...«Vorrei che sulla mia lapide fosse scritto “Gracias a la pelota” (grazie al pallone; ndr)». Queste parole sono impresse oggi in maniera ancora più forte, ...