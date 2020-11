Decreto Ristori quater, verso rinvio tasse fino al 30 aprile (Di giovedì 26 novembre 2020) Stop fino al 30 aprile 2021 alle tasse per chi abbia subito perdite di fatturato a causa del Covid. È la misura che dovrebbe arrivare con il Decreto Ristori quater, a quanto si apprende da fonti di governo. Il nuovo Decreto confermerà per dicembre le sospensioni già disposte per il mese di novembre per le zone rosse e introdurrà una nuova moratoria fiscale, legata alla crisi Covid: dovrebbe infatti slittare al prossimo 30 aprile il pagamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap previsto per il 30 novembre. La misura dovrebbe valere per chi abbia subito un calo di fatturato del 33% sul semestre. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Stopal 302021 alleper chi abbia subito perdite di fatturato a causa del Covid. È la misura che dovrebbe arrivare con il, a quanto si apprende da fonti di governo. Il nuovoconfermerà per dicembre le sospensioni già disposte per il mese di novembre per le zone rosse e introdurrà una nuova moratoria fiscale, legata alla crisi Covid: dovrebbe infatti slittare al prossimo 30il pagamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap previsto per il 30 novembre. La misura dovrebbe valere per chi abbia subito un calo di fatturato del 33% sul semestre.

