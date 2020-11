Coronavirus, la Germania in lockdown fino al 20 dicembre, le scuole restano aperte. Sondaggio in Svezia: il 26% degli svedesi non si fida dei primi vaccini (Di giovedì 26 novembre 2020) Germania EPA/CLEMENS BILAN La cancelliera tedesca Angela MerkelIn Germania è stato prorogato il lockdown fino al 20 dicembre, dopo un vertice fiume tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i 16 presidenti dei Land. Inevitabile secondo Merkel prolungare le chiusure iniziate il 2 novembre, quando era stato decretato il lockdown per un mese chiudendo ristoranti, bar, centri sportivi, ma lasciando aperte le scuole. Le misure per contenere i contagi di Coronavirus in Germania hanno attenuato la nuova ondata fino a stabilizzarla, ha spiegato la cancelliera, ma l’obiettivo fissato dal governo federale tedesco è di portare la soglia dei nuovi casi a 50 per ogni 100 mila abitanti in ogni regione. Tra ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020)EPA/CLEMENS BILAN La cancelliera tedesca Angela MerkelInè stato prorogato ilal 20, dopo un vertice fiume tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i 16 presidenti dei Land. Inevitabile secondo Merkel prolungare le chiusure iniziate il 2 novembre, quando era stato decretato ilper un mese chiudendo ristoranti, bar, centri sportivi, ma lasciandole. Le misure per contenere i contagi diinhanno attenuato la nuova ondataa stabilizzarla, ha spiegato la cancelliera, ma l’obiettivo fissato dal governo federale tedesco è di portare la soglia dei nuovi casi a 50 per ogni 100 mila abitanti in ogni regione. Tra ...

