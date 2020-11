Che cosa c'è dietro la spesa hot. Adesso la modella spiega tutto - (Di giovedì 26 novembre 2020) Carlo Lanna E dopo le polemiche a Detto Fatto per il video sessista, ora è la protagonista del tutorial che prende la parola e racconta il suo punto di vista sulla vicenda È stata una giornata di fuoco per i vertici di Rai Due dopo che in rete è trapelato il video della pole dancer che, al programma di Detto Fatto, ha insegnato come fare la spesa in minigonna e scarpe con il tacco. Il tutorial ha innescato una vera e propria polemica e ha interessato, non solo il pubblico del web che ha accusato il programma di essere estremamente sessista, ma anche alcuni partiti politici si sono espressi su quanto accaduto. Mercoledì 25 novembre il programma non è andato in onda e la puntata della discordia di Detto Fatto è stata cancellata persino da Raiplay. E dopo le scuse di Bianca Guaccero, sulla questione ha speso qualche parola anche Emily Angelilo. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Carlo Lanna E dopo le polemiche a Detto Fatto per il video sessista, ora è la protagonista del tutorial che prende la parola e racconta il suo punto di vista sulla vicenda È stata una giornata di fuoco per i vertici di Rai Due dopo che in rete è trapelato il video della pole dancer che, al programma di Detto Fatto, ha insegnato come fare lain minigonna e scarpe con il tacco. Il tutorial ha innescato una vera e propria polemica e ha interessato, non solo il pubblico del web che ha accusato il programma di essere estremamente sessista, ma anche alcuni partiti politici si sono espressi su quanto accaduto. Mercoledì 25 novembre il programma non è andato in onda e la puntata della discordia di Detto Fatto è stata cancellata persino da Raiplay. E dopo le scuse di Bianca Guaccero, sulla questione ha speso qualche parola anche Emily Angelilo. nodo ...

borghi_claudio : Tensione??? Cosa c'è da tendere? La riforma del MES è MORTE e il M5S ha già detto chiaro che non la vota, noi manco… - Einaudieditore : «Alle volte immagino di dividere le cose tra quelle umane e quelle sovrumane. Borges e Cervantes: avevano qualche c… - matteosalvinimi : .@mariogiordano5: 'La cosa che mi fa più incazzare è che tutti dicono: 'Sci? Superfluo, si può rinunciare'. Io cert… - lucy_esposito : RT @CasaLettori: Michele non si aspettava molto dallo studio – è difficile sapere che cosa ti piace fare se non lo hai mai fatto #Happydem… - SketchMichelle : RT @xchiarz: F: “da madre so cosa sceglierai- ma non capisco che intendeva” T: “secondo me che rimani” CI STA PROVANDO IN TUTTI I MODI R… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa è successo oggi? – Mercoledì 25 novembre 2020 Radio Popolare "Tranquilli, la Reggiana si salverà"

Alessio Pirri è il doppio ex della sfida con la Cremonese: "Ma i grigiorossi domenica non perderanno". Il fantasista fa l’imprenditore. "Amo il calcio, ma non ho tempo per allenare. Mi alzo alle sei p ...

REGGIO EMILIA CON UNESCO MAB APPENNINO

(Sassalbo, 26 Nov 20) "Nel mondo di oggi,educazione alla sostenibilità ed educazione tout court coincidono"..così Carla Rinaldi,presidente della Fondazione Reggio Children. L'educazione è tale SOLO se ...

Alessio Pirri è il doppio ex della sfida con la Cremonese: "Ma i grigiorossi domenica non perderanno". Il fantasista fa l’imprenditore. "Amo il calcio, ma non ho tempo per allenare. Mi alzo alle sei p ...(Sassalbo, 26 Nov 20) "Nel mondo di oggi,educazione alla sostenibilità ed educazione tout court coincidono"..così Carla Rinaldi,presidente della Fondazione Reggio Children. L'educazione è tale SOLO se ...