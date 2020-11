Andrea Paris | in pochi ricordano il mago di Tu sì que vales In tv | infatti | non è nuovo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) C’è già grande attesa per l’ultimo appuntamento con ‘Tu sì que’,nella giornata di sabato 28 novembre avrà luogo la finalissima per decretare il vincitore. La trasmissione è molto seguita, anche grazie alla straordinaria conduzione di Belen Rodriguez, coadiuvata da Martin Castrogiovanni e da Alessio Sakara. Inoltre, la giuria è composta da nomi di eccellenza del panorama televisivo italiano,abbiamo Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Fondamentale anche la partecipazione in veste di ospite vip quella dell’attrice italiana Sabrina Ferilli. Tra coloro che hanno conquistato l’ambito traguardo della finale, sono 12 i concorrenti che si sfideranno, spicca. Quest’ultimo è un prestigiatore, anche se si fa chiamare da tutti “prestigiattore”, visto che ...