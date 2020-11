Vaccino trivalente potrebbe proteggere anche dal Covid-19 | lo studio

(Di mercoledì 25 novembre 2020) . Darebbe sintomi più lievi in chi è vaccinato Unopubblicato sulla rivista mBio dell’American Society of Microbiology mostra che ilcontro parotite, morbillo e rosolia, almeno in parte,dal-19. Si è osservato, in particolare, che le persone vaccinate con L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Uno studio pubblicato sulla rivista mBio dell'American Society of Microbiology mostra che il vaccino trivalente contro parotite, morbillo e rosolia potrebbe proteggere, almeno in parte, anche dal ...