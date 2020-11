Tennis, ATP 250 di Pune rinviato a data da destinarsi. Slitta anche il Challenger di Bangalore (Di mercoledì 25 novembre 2020) C’è ancora grande incertezza nel mondo del Tennis in vista del calendario 2021, che continua a subire modifiche rivelandosi di fatto in costante evoluzione. Quest’oggi l’ultima notizia riguarda il torneo ATP 250 di Pune, con la Federazione Indiana di Tennis che ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il rinvio a data da destinarsi dell’evento. Il Maharashtra Open, ormai stabilmente nel calendario ATP dal 1996, si sarebbe dovuto svolgere nella prima settimana di febbraio 2021 in contemporanea con le competizioni di Montpellier e Cordoba. “Abbiamo informato l’ATP della decisione, sperando di poter riprogrammare il torneo in un altro periodo del 2021, magari tra settembre e novembre. Tutto dipenderà dalla situazione del Coronavirus nel mondo“, ha dichiarato il direttore della manifestazione Prashant ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) C’è ancora grande incertezza nel mondo delin vista del calendario 2021, che continua a subire modifiche rivelandosi di fatto in costante evoluzione. Quest’oggi l’ultima notizia riguarda il torneo ATP 250 di, con la Federazione Indiana diche ha annunciato tramite un comunicato ufficiale il rinvio adadell’evento. Il Maharashtra Open, ormai stabilmente nel calendario ATP dal 1996, si sarebbe dovuto svolgere nella prima settimana di febbraio 2021 in contemporanea con le competizioni di Montpellier e Cordoba. “Abbiamo informato l’ATP della decisione, sperando di poter riprogrammare il torneo in un altro periodo del 2021, magari tra settembre e novembre. Tutto dipenderà dalla situazione del Coronavirus nel mondo“, ha dichiarato il direttore della manifestazione Prashant ...

