Sgomberata a Roma la sede di Forza Nuova: un nuovo colpo ai fascisti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sgomberata finalmente la sede dei fascisti Forza Nuova in via Taranto, a San Giovanni. I locali Ater al civico 57 erano da tempo trasformati in un circolo. "In piena emergenza Covid, dove con la falsa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020)finalmente ladeiin via Taranto, a San Giovanni. I locali Ater al civico 57 erano da tempo trasformati in un circolo. "In piena emergenza Covid, dove con la falsa ...

repubblica : Roma, sgomberata la sede di Forza Nuova in via Taranto - Agenzia_Ansa : Sgomberata dalla polizia la sede di Forza Nuova a Roma. In corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel qua… - repubblica : Roma, sgomberata la sede di Forza Nuova in via Taranto [aggiornamento delle 09:55] - Surfiniae : RT @CKaky89: Da quando c'è Virginia Raggi a Roma regna la legalità: SGOMBERATA LA SEDE ABUSIVA DI FORZA NUOVA!! C'è chi si proclama antifa… - LaSkilly : Sgomberata sede #ForzaNuova a Roma -