Pari opportunità, Credit Agricole Italia: impegno per cultura aziendale 100% inclusiva

Roma, 24 nov. (Adnkronos/LabItalia) - Proseguono le iniziative di Crédit Agricole Italia mirate alla creazione di un ambiente di lavoro realmente capace di valorizzare le differenze, con un intero mese destinato alla discussione delle diverse forme di 'Inclusione': un tema importante, che il Gruppo guidato da Giampiero Maioli approfondisce nei suoi molteplici aspetti attraverso una serie di spunti e contenuti, che per tutto il mese di novembre sono stati a disposizione dei dipendenti Crédit Agricole Italia. L'iniziativa, in linea con quanto fatto in Francia, rappresenta un modo concreto per continuare ad alimentare il cambiamento culturale, necessario affinché tutte le diversità possano emergere, farsi ricchezza e driver di innovazione. Il Gruppo, perseguendo l'obiettivo di creare un ...

