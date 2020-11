Papa Francesco ricorda Diego Armando Maradona e prega per lui (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Il Papa è informato della morte di Diego Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lo ricorda nella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ha appreso delle sue condizioni di salute”. È quanto dice all’ANSA il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Papa Francesco – ricorda L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ilè informato della morte di, ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lonella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ha appreso delle sue condizioni di salute”. È quanto dice all’ANSA il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

