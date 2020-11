Morte Maradona, stadio San Paolo di Napoli illuminato per tutta la notte (FOTO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) “San Paolo illuminato per Diego”: il Sindaco di Napoli De Magistris ha ordinato un enorme gesto in onore di Maradona: lo stadio San Paolo rimarrà acceso tutta la notte. Le luci del San Paolo rischiariranno a giorno l’intera città di Napoli, rimasta orfana del suo più grande simbolo. Questa decisione sta a simboleggiare il faro di Diego che veglierà per l’ultima volta sulla sua città adottiva. San Paolo illuminato per Diego. #Napoli #Maradona #diegoarmandoMaradona pic.twitter.com/7rKN5TKELM — Monica Napoli (@Monicanpl) November 25, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Sanper Diego”: il Sindaco diDe Magistris ha ordinato un enorme gesto in onore di: loSanrimarrà accesola. Le luci del Sanrischiariranno a giorno l’intera città di, rimasta orfana del suo più grande simbolo. Questa decisione sta a simboleggiare il faro di Diego che veglierà per l’ultima volta sulla sua città adottiva. Sanper Diego. ##diegoarmandopic.twitter.com/7rKN5TKELM — Monica(@Monicanpl) November 25, 2020 SportFace.

