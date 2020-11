Morte Maradona, Gullit: «Il miglior giocatore che abbia mai visto» (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex storico giocatore rossonero Ruud Gullit ha commentato la terribile notizia della Morte di Diego Armando Maradona Ruud Gullit, storico ex giocatore rossonero, ha commentato con un post toccante su Instagram la terribile notizia della Morte di Diego Armando Maradona. Queste le sue parole: «Riposa in pace. Vivrai per sempre nel mio cuore e nei cuori di molti altri amanti del calcio. Il miglior calciatore che abbia mai visto e contro cui abbia mai giocato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex storicorossonero Ruudha commentato la terribile notizia delladi Diego ArmandoRuud, storico exrossonero, ha commentato con un post toccante su Instagram la terribile notizia delladi Diego Armando. Queste le sue parole: «Riposa in pace. Vivrai per sempre nel mio cuore e nei cuori di molti altri amanti del calcio. Ilcalciatore chemaie contro cuimai giocato». Leggi su Calcionews24.com

