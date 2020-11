FOTO | VIDEO | Morte Maradona, i Quartieri Spagnoli di Napoli si tingono di azzurro (Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI – Si tingono di azzurro le strade dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Tante le bandiere esposte ai balconi, tanti gli striscioni che compaiono tra gli stretti vicoli del capoluogo. “Napoli torna Campione” e “Facci sognare” sono le scritte affisse ai palazzi dei Quartieri. Alcuni tifosi hanno già raggiunto il luogo dove è presente il murales del Pibe de Oro con la maglia numero 10 indossata quando giocava nel Napoli. AI QUARTIERI SPAGNOLI LUMINI VOTIVI PER DIEGO Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI – Si tingono di azzurro le strade dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Tante le bandiere esposte ai balconi, tanti gli striscioni che compaiono tra gli stretti vicoli del capoluogo. “Napoli torna Campione” e “Facci sognare” sono le scritte affisse ai palazzi dei Quartieri. Alcuni tifosi hanno già raggiunto il luogo dove è presente il murales del Pibe de Oro con la maglia numero 10 indossata quando giocava nel Napoli. AI QUARTIERI SPAGNOLI LUMINI VOTIVI PER DIEGO

Ferrari 488 GT Modificata, supercar solo per la pista: foto e video La Gazzetta dello Sport Video privati Guendalina Tavassi, l'avvocato: "Girano online anche le foto delle figlie"

Video privati Guendalina Tavassi, l’avvocato svela cosa sta succedendo a livello legale: “Su Telegram girano anche le foto delle figlie”.

Sanremo tinge di arancione i suoi luoghi simbolo per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (Foto e Video)

Sanremo fa sentire la propria voce nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Questa sera, su iniziativa del Comune, alcuni luoghi simbolo della città si sono colorati di arancione, ...

