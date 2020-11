Coronavirus, Miozzo (Cts): “Natale dovrà essere come un giorno ordinario. Scuole? Riaprirle il 9 dicembre è una buona opzione” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Io probabile commissario alla Sanità in Calabria? Mi faccia un’altra domanda. In ogni caso, mia moglie non ha assolutamente nulla contro Catanzaro. Anzi, siccome è da ieri notte che ne stiamo parlando, mi ha proprio terrorizzato avvertendomi: ‘Non ti permettere di dire che io abbia qualcosa contro la Calabria’. Quindi, eventualmente, nel caso mia moglie sarebbe d’accordo”. E’ la risposta ironica che il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, dà al giornalista Simone Spetia, nel corso di “24 Mattino” (Radio24), a proposito dell’ipotesi circolata su una sua possibile nomina a commissario della Sanità in Calabria, dopo che stanotte il Cdm si è concluso senza alcuna designazione. Miozzo si pronuncia sulle polemiche relative alla riapertura degli impianti sciistici: “In questo momento, alla luce di questi numeri di decessi e di nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Io probabile commissario alla Sanità in Calabria? Mi faccia un’altra domanda. In ogni caso, mia moglie non ha assolutamente nulla contro Catanzaro. Anzi, sicè da ieri notte che ne stiamo parlando, mi ha proprio terrorizzato avvertendomi: ‘Non ti permettere di dire che io abbia qualcosa contro la Calabria’. Quindi, eventualmente, nel caso mia moglie sarebbe d’accordo”. E’ la risposta ironica che il coordinatore del Cts, Agostino, dà al giornalista Simone Spetia, nel corso di “24 Mattino” (Radio24), a proposito dell’ipotesi circolata su una sua possibile nomina a commissario della Sanità in Calabria, dopo che stanotte il Cdm si è concluso senza alcuna designazione.si pronuncia sulle polemiche relative alla riapertura degli impianti sciistici: “In questo momento, alla luce di questi numeri di decessi e di nuovi ...

