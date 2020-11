Cashback Natale: che cos’è e come funziona il rimborso di 150 euro (Di mercoledì 25 novembre 2020) con app Io Arriva il Cashback per il Natale e il 2021, un meccanismo studiato dal Governo per recuperare un decimo delle spese per almeno 10 acquisti fatti in negozio. Ma che cos’è il Cashback e come funziona? Chi può richiederlo e come fare? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Per provare a rilanciare i consumi in vista delle festività natalizie, evidentemente limitati a causa dell’emergenza Covid, l’esecutivo è pronto a varare questo incentivo, anche come strumento di lotta all’evasione fiscale. Si incoraggia infatti l’uso di bancomat e carte di credito, per limitare la circolazione del contante. La prima data utile per l’introduzione del Cashback potrebbe essere l’8 dicembre. Proprio questa misura potrebbe favorire la ripresa dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) con app Io Arriva ilper ile il 2021, un meccanismo studiato dal Governo per recuperare un decimo delle spese per almeno 10 acquisti fatti in negozio. Ma cheil? Chi può richiederlo efare? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Per provare a rilanciare i consumi in vista delle festività natalizie, evidentemente limitati a causa dell’emergenza Covid, l’esecutivo è pronto a varare questo incentivo, anchestrumento di lotta all’evasione fiscale. Si incoraggia infatti l’uso di bancomat e carte di credito, per limitare la circolazione del contante. La prima data utile per l’introduzione delpotrebbe essere l’8 dicembre. Proprio questa misura potrebbe favorire la ripresa dei ...

