Calciomercato Milan, si pensa ad una punta: tutti i nomi per l'attacco (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Milan potrebbe investire su una punta nel mercato di gennaio. Ecco tutti i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per l'attacco L'assenza di Ibrahimovic preoccupa i rossoneri che non hanno una vera e propria punta per sostituirlo. Il suo posto lo prenderà Rebic che però ha fatto vedere le sue cose migliori da esterno sinistro. Tuttosport allora apre diversi tavoli mercato: la pista Mandzukic al momento sembra da escludere mentre si potrebbe intensificare il dialogo con il Real Madrid per Jovic e Mariano Diaz.

