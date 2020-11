25 NOVEMBRE: FEMALE CUT lancia la campagna #iodipendodame (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’iniziativa di FEMALE Cut per il 25 NOVEMBRE L’associazione di promozione sociale femminile FEMALE CUT in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne lancia la campagna #iodipendodame. Nata nel 2008, FEMALE CUT ha realizzato tantissimi eventi, tutti dedicati esclusivamente alla produzione al femminile nella musica, arte, video, performance e fotografia. A causa dell’emergenza sanitaria, la consueta rassegna FEMALE in March Against Violence, in programma il 25 NOVEMBRE, è stata rimandata. Di conseguenza, FEMALE CUT lancia la campagna #iodipendodame, per non fermare la marcia in difesa dell’ empowerment ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’iniziativa diCut per il 25L’associazione di promozione sociale femminileCUT in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donnela. Nata nel 2008,CUT ha realizzato tantissimi eventi, tutti dedicati esclusivamente alla produzione al femminile nella musica, arte, video, performance e fotografia. A causa dell’emergenza sanitaria, la consueta rassegnain March Against Violence, in programma il 25, è stata rimandata. Di conseguenza,CUTla, per non fermare la marcia in difesa dell’ empowerment ...

AngelaGargoyle : RT @cluddytay: APPARIZIONI DI HOLY TAYLOR SWIFT: 22 NOVEMBRE 2020 1. not a lot going on at the moment 2. AMA's Artist of The Year, Female F… - cluddytay : APPARIZIONI DI HOLY TAYLOR SWIFT: 22 NOVEMBRE 2020 1. not a lot going on at the moment 2. AMA's Artist of The Year,… -

Ultime Notizie dalla rete : NOVEMBRE FEMALE Giornata violenza contro le donne: Female Cut lancia #iodipendodame Metropolitan Magazine FEMALE CUT lancia #iodipendodame

In occasione del 25 novembre, FEMALE CUT lancia la campagna #iodipendodame a favore dell'indipendenza femminile.

Bettina Rheims e Alessia Glaviano sul female gaze nella fotografia di moda

Photo Vogue Festival 2020: Bettina Rheims racconta ad Alessia Glaviano l'evoluzione del suo lavoro, per scoprire l'origine del female gaze nella fotografia ...

In occasione del 25 novembre, FEMALE CUT lancia la campagna #iodipendodame a favore dell'indipendenza femminile.Photo Vogue Festival 2020: Bettina Rheims racconta ad Alessia Glaviano l'evoluzione del suo lavoro, per scoprire l'origine del female gaze nella fotografia ...