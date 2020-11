Salvini nel pallone, prima l’Italia ma pure l’Ungheria. Il leader della Lega forse non sa che il Recovery Fund è legato al Bilancio Ue su cui Orbán ha posto il veto (Di martedì 24 novembre 2020) Il mantra, ripetuto ossessivamente da anni e a ogni piè sospinto, buttato là in qualsiasi ragionamento e in qualsiasi contesto è sempre il solito: io lavoro per gli italiani. “Io lavoro per aiutare gli italiani così come il governo tedesco aiuta i tedeschi. Non entro nel merito di quello che fanno i governi polacchi e ungheresi. Non capisco il Legame tra i soldi che arrivano alle famiglie italiane e quello che fa il governo ungherese in casa sua. Se l’Europa vincola questi due ragionamenti, mi sembra bizzarro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Capital, salvo poi precisare nel corso di un’ospitata lo stesso giorno, nel programma Mediaset Live-Non è la D’Urso che, in ogni caso, “I polacchi sono alleati della Meloni, gli ungheresi sono alleati di Berlusconi”. Il casus ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Il mantra, ripetuto ossessivamente da anni e a ogni piè sospinto, buttato là in qualsiasi ragionamento e in qualsiasi contesto è sempre il solito: io lavoro per gli italiani. “Io lavoro per aiutare gli italiani così come il governo tedesco aiuta i tedeschi. Non entro nel merito di quello che fanno i governi polacchi e ungheresi. Non capisco ilme tra i soldi che arrivano alle famiglie italiane e quello che fa il governo ungherese in casa sua. Se l’Europa vincola questi due ragionamenti, mi sembra bizzarro”. Così il, Matteo, a Radio Capital, salvo poi precisare nel corso di un’ospitata lo stesso giorno, nel programma Mediaset Live-Non è la D’Urso che, in ogni caso, “I polacchi sono alleatiMeloni, gli ungheresi sono alleati di Berlusconi”. Il casus ...

