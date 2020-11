Rihanna nel cast di “Black Panther 2”? I social impazziscono (Di martedì 24 novembre 2020) Il nuovo album sembra sempre più lontano, ma Rihanna starebbe preparando un’altra sorpresa per i fan. Il nome della cantante è infatti apparso nella lista di attori che reciteranno in”Black Panther 2?, a fianco dei protagonisti Michael B. Jordan e Letitia Wright. Le riprese del sequel inizieranno nel luglio 2021 e sui social impazzano le ipotesi sul ruolo che interpreterà Riri. Non è la prima volta che Rihanna si cimenta nella recitazione. Il suo debutto risale infatti al 2012 con il film di fantascienza “Battleship” e avrebbe dovuto anche comparire in “Fast & Furious 6”. All’epoca dovette però rinunciare per gli impegni musicali e la parte andò alla collega Rita Ora. Tra il 2o17 e il 2018 ha poi messo a segno altri due film (“Valerian e la città dei mille pianeti” e “Ocean’s 8”) e un ruolo dal protagonista nella ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 24 novembre 2020) Il nuovo album sembra sempre più lontano, mastarebbe preparando un’altra sorpresa per i fan. Il nome della cantante è infatti apparso nella lista di attori che reciteranno in”Black2?, a fianco dei protagonisti Michael B. Jordan e Letitia Wright. Le riprese del sequel inizieranno nel luglio 2021 e suiimpazzano le ipotesi sul ruolo che interpreterà Riri. Non è la prima volta chesi cimenta nella recitazione. Il suo debutto risale infatti al 2012 con il film di fantascienza “Battleship” e avrebbe dovuto anche comparire in “Fast & Furious 6”. All’epoca dovette però rinunciare per gli impegni musicali e la parte andò alla collega Rita Ora. Tra il 2o17 e il 2018 ha poi messo a segno altri due film (“Valerian e la città dei mille pianeti” e “Ocean’s 8”) e un ruolo dal protagonista nella ...

Filip_1199 : HIGHER DI RIHANNA È UN TRENO CHE MI HA PRESO SOTTO DUE GIORNI FA E CONTINUA NEL FARMI A PEZZI - sognidargento : @noxvbetter Non ne ho idea, credo per mandare un ciao a Rihanna nel 2012 - OCardinal17 : Rihanna nel cast per #BlackPanther2 Gesù - RADIOBRUNO1 : Rihanna nel nuovo film su “Black Panther”? Il web impazzisce #RadioBruno #BlackPanther2 #Rihanna - paolamarell : RT @itsarirodhere: Comunque la mia fiducia nel genere maschile è stata completamente persa quando con queste orecchie ho distintamente sent… -

Il nuovo album sembra sempre più lontano, ma Rihanna starebbe preparando un'altra sorpresa per i fan. Il nome della cantante è infatti apparso nella lista di attori che reciteranno in"Black Panther 2" ...

Il nuovo album sembra sempre più lontano, ma Rihanna starebbe preparando un'altra sorpresa per i fan. Il nome della cantante è infatti apparso nella lista di attori che reciteranno in"Black Panther 2" ...