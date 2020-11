NOVITA’ meteo, ancora FREDDO in rotta sull’Italia già a fine Novembre (Di martedì 24 novembre 2020) La fine di Novembre si preannuncia piuttosto spumeggiante, non ci sarà affatto da annoiarsi da un punto di vista meteo. Dopo l’attuale dominio anticiclonico, il meteo volgerà al brutto sul Mediterraneo e sull’Italia per l’avanzata di una depressione dalla Spagna. Questo vortice avrà il merito di richiamare inizialmente correnti molto miti di matrice afromediterranea, che contribuiranno a far salire la temperatura e potranno altresì fungere da carburante per l’esaltazione del maltempo, atteso localmente forte. Nel frattempo ci saranno grandi manovre a livello europeo. L’anticiclone emigrerà tra il Mare del Nord e parte della Penisola Scandinavia, mentre una massa d’aria fredda di origine artica scenderà verso l’area baltica e la Russia nord-occidentale. Possibili sorprese fredde attorno al 29-30 ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Ladisi preannuncia piuttosto spumeggiante, non ci sarà affatto da annoiarsi da un punto di vista. Dopo l’attuale dominio anticiclonico, ilvolgerà al brutto sul Mediterraneo eper l’avanzata di una depressione dalla Spagna. Questo vortice avrà il merito di richiamare inizialmente correnti molto miti di matrice afromediterranea, che contribuiranno a far salire la temperatura e potranno altresì fungere da carburante per l’esaltazione del maltempo, atteso localmente forte. Nel frattempo ci saranno grandi manovre a livello europeo. L’anticiclone emigrerà tra il Mare del Nord e parte della Penisola Scandinavia, mentre una massa d’aria fredda di origine artica scenderà verso l’area baltica e la Russia nord-occidentale. Possibili sorprese fredde attorno al 29-30 ...

Ettore572 : RT @iconameteo: Nel #weekend torna il #maltempo: le ultime novità - iconameteo : Nel #weekend torna il #maltempo: le ultime novità - SimoneSamore : RT @meteoredit: Sul portale Meteored Italia le ultime previsioni #meteo aggiornate e le mappe. Ci sono novità importanti per i prossimi gio… - meteoredit : Sul portale Meteored Italia le ultime previsioni #meteo aggiornate e le mappe. Ci sono novità importanti per i pros… - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO: SOLE nelle prossime ore, novità in arrivo nel corso del WEEKEND -

Ultime Notizie dalla rete : NOVITA’ meteo Meteo Trapani: variabile fino a lunedì, qualche possibile rovescio martedì 3bmeteo