EA Sports, FIFA 21 arriva sulle console di nuova generazione (Di martedì 24 novembre 2020) Electronic Arts Inc. porta FIFA 21 disponibile su PlayStation®5 e Xbox® Series XS dal 4 dicembre. La potenza delle console di nuova generazione, combinata con i progressi del Frostbite Engine, consente di sperimentare tempi di caricamento fulminei e immagini, suoni e movimenti dei giocatori migliorati, oltre ad ambienti di calcio ultra-realistici che immergono i fan nella più autentica esperienza di gioco

