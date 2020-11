Truffe da Black Friday, l’allarme lanciato da Coldiretti (Di lunedì 23 novembre 2020) Truffe da Black Friday, l’allarme di Coldiretti. Boom di acquisti online per il Natale che si avvicina ma in aumento anche il rischio di compere “taroccate” L’aumento record del 29,2% del commercio elettronico nel 2020 amplifica il rischio Truffe da Black Friday, è quanto afferma la Coldiretti. Un mondo dunque, quello del commercio elettrico, che L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 23 novembre 2020)dadi. Boom di acquisti online per il Natale che si avvicina ma in aumento anche il rischio di compere “taroccate” L’aumento record del 29,2% del commercio elettronico nel 2020 amplifica il rischioda, è quanto afferma la. Un mondo dunque, quello del commercio elettrico, che L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

tgtourism : In concomitanza del #BlackFriday si impennano i tentativi di raggiro e i furti dei dati bancari degli utenti. Nell’… - mdcnazionale : Sconti sì, ma occhio alle truffe! Anche quest’anno, in occasione del #BlackFriday e del #CyberMonday, MDC pubblica… - mag_digital : Black Friday 2020, come riconoscere e difendersi dalle truffe online - winitalia : Gli utenti, per ottenere #sconti con il #BlackFriday, condivideranno i loro #datipersonali nelle #piattaformeonline… - Agricolae1 : #BlackFriday, @coldiretti : Sos truffe di #Natale con +29,2% spesa on line -