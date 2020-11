Formula 1 | Vettel pessimista per il 2021 | “Credo che la pandemia condizionerà anche la nuova stagione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il Mondiale 2020 di1 si avvia verso la conclusione, ma i piloti pensano già alla prossima stagione che, stando all’attuale calendario, prevedrà ben 23 gare. Il pilota della Ferrari, Sebastian, ormai prossimo al passaggio all’Aston Martin, in un’intervista rilasciata a ‘Motorsport Week’ si è mostrato abbastanzain merito ad un regolare svolgimento di tutte le gare dell’anno venturo: “Vediamo se le squadre saranno in grado di reggere 23 impegni, è uno sforzo non indifferente e richiede tante risorse. Le persone possono pensare che si tratti solo dell’ora e mezza di gara, ma non è così”. “In realtà c‘è molto lavoro in più, c’è tutto il ‘dietro le quinte’ che è meno appariscente agli occhi degli altri. In tutto ciò bisogna considerare l’effetto della, occorre vedere quale inizio di ...