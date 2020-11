Fermato perché a spasso senza mascherina di sera, reagisce con violenza e morde poliziotto (Di lunedì 23 novembre 2020) Un 21enne originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il giovane, dopo essere stato trovato a spasso senza ... Leggi su genovatoday (Di lunedì 23 novembre 2020) Un 21enne originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia per resistenza,a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il giovane, dopo essere stato trovato a...

pietroraffa : Ieri Salvini è stato fermato da Giordano - sì da Giordano - mentre parlava di plasmaterapia. 'Perché?' 'Eh, perch… - Pipistrella9 : RT @glfelicetti: Austria, Germania, UK non rischiano diffusione #COVID19 da allevamenti visoni per pellicce perchè aboliti da tempo. Danima… - tazio_c : @Antonio23542439 @Miti_Vigliero L'accordo c'è, anche perché senza asintomatici contagiosi il virus sarebbe stato fermato a Wuhan. - terryvale : RT @glfelicetti: Austria, Germania, UK non rischiano diffusione #COVID19 da allevamenti visoni per pellicce perchè aboliti da tempo. Danima… - Mary27414050 : @RadioSavana @GiancarloDeRisi Hanno fatto un golpe a Berlusconi perché pagava x fermare gli sbarchi. Hanno messo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermato perché Prometeo Tv n. 47 del 18 novembre 2020 Yahoo Notizie