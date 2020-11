Elezioni USA, certificata la vittoria di Biden in Michigan (Di martedì 24 novembre 2020) Sono ormai passati venti giorni dalle Elezioni presidenziali negli Stati Uniti ma ancora si parla di riconteggi e di voti dubbi. E’ notizia di queste ore che la vittoria di Joe Biden nello stato chiave del Michigan è stata ufficialmente certificata dalla commissione elettorale, che nonostante l’astensione di un componente repubblicano pro-Trump ha dato il via libera al successo del candidato democratico. Il Michigan conta ben 16 grandi elettori, ma in tutto ciò Trump continua a negare l’evidenza della sconfitta e non sembra intenzionato a cedere il passo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Sono ormai passati venti giorni dallepresidenziali negli Stati Uniti ma ancora si parla di riconteggi e di voti dubbi. E’ notizia di queste ore che ladi Joenello stato chiave delè stata ufficialmentedalla commissione elettorale, che nonostante l’astensione di un componente repubblicano pro-Trump ha dato il via libera al successo del candidato democratico. Ilconta ben 16 grandi elettori, ma in tutto ciò Trump continua a negare l’evidenza della sconfitta e non sembra intenzionato a cedere il passo. SportFace.

