Coronavirus in Italia, bollettino del 23 novembre: 22.930 nuovi casi su 148.945 tamponi (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 28.337), a fronte di 148.945 tamponi giornalieri effettuati (ieri 188.747), con la percentuale di positivi al 15,4% (ieri 15%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 23 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 630 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.810 (+9, ieri +43). Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.431.795. Le vittime, in totale, sono 50.453. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono 22.930 icontagi di Covid-19 in(ieri 28.337), a fronte di 148.945giornalieri effettuati (ieri 188.747), con la percentuale di positivi al 15,4% (ieri 15%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 23sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 630 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.810 (+9, ieri +43). Dall'inizio della pandemia, inle persone risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 1.431.795. Le vittime, in totale, sono 50.453.

SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - Corriere : AstraZeneca: efficacia massima del nostro vaccino al 90 % - ilpost : Il ministero della Salute ha ordinato la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi e 630 morti - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 novembre: 22.930 nuovi casi e 630 morti -