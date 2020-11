Conte al Parlamento: “Scostamento di 8 miliardi, da finanziare 341 miliardi di euro nell’anno” (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Con la presente relazione al Parlamento, sentita la Commissione europea, il governo chiede pertanto, per l’anno 2020, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento di 8 miliardi di euro in termini in indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e di fabbisogno e di 5 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio che sarà votato giovedì in Senato. Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Con la presente relazione al Parlamento, sentita la Commissione europea, il governo chiede pertanto, per l’anno 2020, l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento di 8 miliardi di euro in termini in indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e di fabbisogno e di 5 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua relazione al Parlamento sullo scostamento di bilancio che sarà votato giovedì in Senato.

WomanWithPen : @GiorgioSciara01 @ConteZero76 @claudelcam @FabrizioSorre12 @CesareVanzetti @PoliticaPerJedi La TAV si fa perche' si… - OldaniSilviana : @GiorgiaMeloni Disse colei, che dall'alto dei suoi tre stipendi , non rinuncia a un centesimo ! Conte rinuncia a me… - lakerrunner : @matteosalvinimi Farlo in Parlamento e in Senato fino alle dimissioni di Conte no? - bigluciani : @francobaietti @GiorgiaMeloni la campania è così dall'altro ieri o è un processo lento e lungo? conte colpevole? ok… - AlessandroFusi9 : La sentenza del GdP sembra molto male argomentata. Gli atti amministrativi non possono introdurre norme in contrast… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Parlamento Le comunicazioni di Conte in Parlamento sulle misure per l'emergenza da Covid-19 Governo Draghi dietro il dialogo Pd-Silvio. Al Colle con l'ok anche di Di Maio

Berlusconi è la vera novità che tiene banco in Parlamento. Nessun ingresso degli azzurri nel governo Conte, non è questo il punto, ma dietro il confronto su scostamento di biilancio, manovra per il 20 ...

Parlamento? Bello e impossibile

Parlamento? Bello e impossibile I miei omonimi nel loro splendido lavoro di informazione 4.0, hanno pensato di avviare una serie di rubriche, una delle quali affidata al sottoscritto e denominata “Pro ...

Berlusconi è la vera novità che tiene banco in Parlamento. Nessun ingresso degli azzurri nel governo Conte, non è questo il punto, ma dietro il confronto su scostamento di biilancio, manovra per il 20 ...Parlamento? Bello e impossibile I miei omonimi nel loro splendido lavoro di informazione 4.0, hanno pensato di avviare una serie di rubriche, una delle quali affidata al sottoscritto e denominata “Pro ...