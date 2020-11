I soldi del Giubileo 2025 per rinnovare Roma: un tesoretto da 1 miliardo di euro nelle mani del prossimo Sindaco (Di domenica 22 novembre 2020) Un miliardo di euro in quattro anni per Roma. È la prima ipotesi del ministero dell’Economia nell’ambito del tavolo di lavoro appena istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà mettere in campo gli interventi necessari all’organizzazione del Giubileo 2025. soldi che saranno ovviamente la dote che il prossimo Sindaco della Capitale si ritroverà a gestire per l’atteso appuntamento proclamato dal Vaticano ogni quarto di secolo. Per il primo anno l’ufficio sarà presieduto dal ministro dell’Economia – in questo caso Roberto Gualtieri – con la partecipazione del ministero per gli Affari Regionali, guidato da Francesco Boccia, ma nelle intenzioni sarà il futuro primo cittadino, da eleggere nel 2021, ad essere nominato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Undiin quattro anni per. È la prima ipotesi del ministero dell’Economia nell’ambito del tavolo di lavoro appena istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrà mettere in campo gli interventi necessari all’organizzazione delche saranno ovviamente la dote che ildella Capitale si ritroverà a gestire per l’atteso appuntamento proclamato dal Vaticano ogni quarto di secolo. Per il primo anno l’ufficio sarà presieduto dal ministro dell’Economia – in questo caso Roberto Gualtieri – con la partecipazione del ministero per gli Affari Regionali, guidato da Francesco Boccia, maintenzioni sarà il futuro primo cittadino, da eleggere nel 2021, ad essere nominato ...

