Formazioni ufficiali Reggina-Pisa | Serie B 2020 2021

Le Formazioni ufficiali di Reggina-Pisa, match dell'ottava giornata di Serie B 2020/2021. C'è grande attesa per il fischio d'inizio di questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti in questa fase cruciale della stagione. Quali saranno le scelte ufficiali dei due allenatori? Scopriamolo insieme nel pre partita. Sportface.it vi offrirà anche una diretta testuale a partire dal primo minuto. Le Formazioni ufficiali Reggina: 12 Plizzari, 3 Cionek, 6 Loiacono, 7 Menez, 8 Crisetig, 10 Bellomo, 13 Rossi, 17 Di Chiara, 21 Vasic, 90 Folorunsho, 92 Situm Pisa: 1 Perilli, 2 Birindelli, 4 Belli, 8 Caracciolo, 9 Palombi, 19 Vido, 27 Gucher, 30 De Vitis, 31 Marconi, 33 Benedetti, 36 ...

