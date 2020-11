Coronavirus, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi positivi con 188.747 tamponi. Le vittime sono 562 (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri i nuovi casi erano stati 34.767 con 237.225 tamponi, le vittime 692. Il tasso di positività sale a 15,01% (+0,4%). Le regioni più colpite: Lombardia (+5.094), Campania (+3.217), Veneto (+2.956), Emilia Romagna (+2.665), Piemonte (+2.641). Crescita a quattro cifre anche... Leggi su repubblica (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri icasi erano stati 34.767 con 237.225, le692. Il tasso dità sale a 15,01% (+0,4%). Le regioni più colpite: Lombardia (+5.094), Campania (+3.217), Veneto (+2.956), Emilia Romagna (+2.665), Piemonte (+2.641). Crescita a quattro cifre anche...

