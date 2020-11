Benetton | Mion lascia incarichi tra pochi giorni

(Di domenica 22 novembre 2020) Avvicendamento al vertice di Edizione, la cassaforte della famiglia. Enrico Laghi sarà il nuovo presidente della società, al posto di Gianni, con il mandato di “supportare il consiglio nella prosecuzione e consolidamento di un percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale”.La decisione, annunciata in serata, conferma le indiscrezioni trapelate ieri sul possibile arrivo dell’ex commissario Ilva e Alitalia anche con l’obiettivo di facilitare la soluzione del dossier Aspi (controllata da Atlantia, di cui Edizione possiede il 30,25% attraverso Sintonia), che ha davanti la scadenza del 30 novembre per la nuova offerta da parte di Cdp insieme ai fondi Macquarie e Blackstone.Laghi, la cui nomina ad amministratore e presidente del cda verrà formalizzata dall’assemblea entro il 30 novembre, avrà il mandato specifico di ...

Edizione srl. comunica che, «di comune intesa, Gianni Mion cesserà dalle cariche di amministratore e presidente della società entro il corrente mese». Lo si legge in ...Economia - Ex commissario di Alitalia e conoscitore dei palazzi della politica, è stato scelto perché ritenuto in grado di districarsi nella trattativa con ...