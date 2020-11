Sfera Ebbasta | Famoso album italiano più ascoltato di sempre

NicolaPorro : Intitolare una piazza (seppur temporaneamente) al rapper #SferaEbbasta è un autogol, soprattutto se a proporlo è un… - DrApocalypse : #SferaEbbasta, record Spotify Italia di tutti i tempi: oltre 16 milion di stream in 24 ore con #Famoso… - Italpress : Sfera Ebbasta, “Famoso” conquista classifiche globali Spotify - RenzoCianchetti : Dopo santi ed eroi, ci resta solo Sfera Ebbasta - Francesco Giubilei - wolvie_00 : Una parte delle Playlist che ascolto di più. Forse così la gente smette di chiedermi perchè non mi piace Sfera Ebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta

Clamoroso successo per Sfera Ebbasta . Famoso , il nuovo album del rapper uscito venerdì 20 novembre in tutto il mondo per Island ...Sfera Ebbasta polverizza un altro record. A 24 ore dal lancio su Spotify, “Famoso”, il suo nuovo album. ha realizzato il record italiano di stream di un album in un giorno con 16.264.218 di stream.