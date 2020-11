Al figlio Valeria Graci racconterà di lei e suo padre solo quando sarà grande (Di sabato 21 novembre 2020) Il figlio di Valeria Graci ha solo 9 anni, è troppo piccolo per potergli raccontare cosa è accaduto tra lei e suo padre ma a Verissimo confida che da grande se lui vorrà dirà tutto. Davvero la Graci riuscirà a dirgli delle violenze psicologiche subite? Non sarà semplice ma oggi è suo figlio Pierluigi a sorprenderla spesso quando le dice di non lasciarsi abbattere dalle parole degli altri. E’ quello che le ripete quando la vede delusa o magari dopo qualche piccola discussione con qualcuno. “Mamma, quando ti dicono certe cose tu ignora” queste le parole del suo bambino e sono parole che le restituiscono tanto. “La vita ti toglie e la vita ti dà tanto” e lei ne è sicura perché ha visto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 novembre 2020) Ildiha9 anni, è troppo piccolo per potergli raccontare cosa è accaduto tra lei e suoma a Verissimo confida che dase lui vorrà dirà tutto. Davvero lariuscirà a dirgli delle violenze psicologiche subite? Nonsemplice ma oggi è suoPierluigi a sorprenderla spessole dice di non lasciarsi abbattere dalle parole degli altri. E’ quello che le ripetela vede delusa o magari dopo qualche piccola discussione con qualcuno. “Mamma,ti dicono certe cose tu ignora” queste le parole del suo bambino e sono parole che le restituiscono tanto. “La vita ti toglie e la vita ti dà tanto” e lei ne è sicura perché ha visto ...

