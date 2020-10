Trump, Biden, il Covid e le elezioni: cosa sta succedendo in America secondo Oliviero Bergamini (Di sabato 31 ottobre 2020) In occasione del suo intervento per Molte fedi (il 9 novembre) abbiamo fatto due chiacchiere con il neo vice-direttore di Rai News 24, per cercare di capire la complessità dell’attuale situazione negli USA Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 ottobre 2020) In occasione del suo intervento per Molte fedi (il 9 novembre) abbiamo fatto due chiacchiere con il neo vice-direttore di Rai News 24, per cercare di capire la complessità dell’attuale situazione negli USA

riotta : Quando le elezioni Usa #Election2020 passeranno, chiunque vinca Trump-Biden, varrà la pena di riflettere sul perc… - ItaliaViva : #Biden cancellerà il Natale? Non ci saranno più matrimoni? E la scuola? Mancano pochi giorni al voto negli #USA e… - sole24ore : Elezioni Usa, iniziato lo spoglio: Biden avanti in Florida, dove Trump non può perdere - CamFrancisci : RT @Radio1Rai: #ElezioniUSA2020. 3 giorni al voto. Scontro #Trump #Biden sul numero di contagi e di vittime da #Covid. Grande attesa per l’… - Agenzia_Ansa : #Usa2020: '#Trump punta su se stesso, #Biden sull'empatia' Le strategie digitali dei due rivali al centro della ca… -