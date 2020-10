Emma, look stellare! Completo, sandali, gioielli: tutto extra lusso. Il prezzo (Di sabato 31 ottobre 2020) Emma a dir poco pazzesca per il primo live show di X Factor. Nelle scorse settimane, durante le audizioni e i boot camp la cantante e quest’anno per la prima volta giudice nel talent di Sky (insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton) aveva già incantato il pubblico con look stratosferici, ma l’altra sera ha davvero fatto centro. Parliamo sempre di capi super griffati e dunque tutto fuorché economici. Giovedì scorso, nella puntata in cui si sono delineate le squadre di questa 14esima edizione di X Factor, Emma aveva subito catturato l’attenzione delle fashion addicted con il suo Completo che fa parte della collezione California Sky di Fendi, la linea effetto cartoon firmata in collaborazione con Joshua Vides. (Continua dopo la foto) Ovvero un cardigan oversize e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)a dir poco pazzesca per il primo live show di X Factor. Nelle scorse settimane, durante le audizioni e i boot camp la cantante e quest’anno per la prima volta giudice nel talent di Sky (insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton) aveva già incantato il pubblico constratosferici, ma l’altra sera ha davvero fatto centro. Parliamo sempre di capi super griffati e dunquefuorché economici. Giovedì scorso, nella puntata in cui si sono delineate le squadre di questa 14esima edizione di X Factor,aveva subito catturato l’attenzione delle fashion addicted con il suoche fa parte della collezione California Sky di Fendi, la linea effetto cartoon firmata in collaborazione con Joshua Vides. (Continua dopo la foto) Ovvero un cardigan oversize e ...

