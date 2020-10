Coronavirus: Fontana, 'da lunedì tamponi antigenici rapidi per Ats e Asst Lombardia' (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “I tamponi antigenici rapidi – spiega l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - saranno resi disponibili per medici e pediatri di famiglia, per le Usca che effettuano test a domicilio su indicazione del medico, o in determinate collettività, nel settore scolastico, nelle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, nei Pronto Soccorso, negli istituti penitenziari per una rapida definizione dei casi positivi e dei contatti stretti”. I test antigenici intercettano specifiche porzioni proteiche presenti sulla superficie virale del Sars-Cov-2. “Viene disciplinato l'utilizzo del tampone antigenico – aggiunge Gallera – anche al di fuori dei percorsi di sanità pubblica. I medici potranno eseguire i test rapidi in ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “I– spiega l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - saranno resi disponibili per medici e pediatri di famiglia, per le Usca che effettuano test a domicilio su indicazione del medico, o in determinate collettività, nel settore scolastico, nelle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, nei Pronto Soccorso, negli istituti penitenziari per una rapida definizione dei casi positivi e dei contatti stretti”. I testintercettano specifiche porzioni proteiche presenti sulla superficie virale del Sars-Cov-2. “Viene disciplinato l'utilizzo del tampone antigenico – aggiunge Gallera – anche al di fuori dei percorsi di sanità pubblica. I medici potranno eseguire i testin ...

