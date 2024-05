Il fermoimmagine dello stupore | a Torino vince Jhonatan Narvaez

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) La sorpresa può deformare un volto, allargare e allungare i connotati, imporre a occhi, naso e bocca strambe conformazioni. Oppure può bloccare il viso, renderlo perfettamente fotogenico, bloccarlo nella posa migliore. Dipende dalle persone, dall’intensità. In poche manciate di minuti lo, misto alla fatica, ha bloccato il volto diNarváez in due pose diversissime, opposte. In cima all’ultimo strappo della prima tappa del Giro d’Italia 2024, il viso dell’ecuadoriano era paonazzo, gonfio di aria trattenuta e poi svuotato in un mento che si era allungato e aveva virato in modo deciso e assoluto verso destra, alla maniera di certi volti che appaiono e scompaiono tra le luci intermittente di una discoteca. Era riuscito,Narváez, a fare ciò che sembrava impossibile ...