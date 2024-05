Uomini e Donne - Gaia Gigli e Daniele Paudice si conoscevano già prima del programma? Spunta un like sospetto!

Su Uomini e Donne Magazine è stata intervistata Gaia Gigli , attuale corteggiatrice di Daniele Paudice . Il tronista, come annunciato durante la registrazione di UeD di martedì 30 aprile 2024, è pronto a compiere la sua scelta che avverrà nel corso della prossima settimana. Prima di questo momento ... Continua a leggere>>

Mancano ormai solo poche settimane e anche questa intensa stagione di Uomini e Donne giungerà al termine. Dopo l’epilogo del trono di Ida Platano, ora solo Daniele Paudice deve fare la propria scelta, diviso tra l’interesse per Gaia Gigli e quello per Marika Abbonato. Intervistata dal magazine ... Continua a leggere>>

UeD, una segnalazione scuote lo show: c’entra Daniele Paudice - A pochi giorni dalla scelta, il tronista napoletano si trova al centro della bufera per un fatto antecedente la partecipazione al programma ... Continua a leggere>>

uomini e Donne, gaia Gigli e Daniele Paudice si conoscevano prima della trasmissione Il dettaglio notato dai fan - Daniele Paudice, il tronista di uomini e Donne che ha iniziato il suo percorso nel programma solo qualche mese fa, si prepara a fare la sua ... Continua a leggere>>

Daniele Paudice e gaia si conoscevano già prima di UeD Spunta segnalazione - In queste ore è trapelata una segnalazione alquanto interessante inerente uomini e Donne. Stranamente, però, la notizia che è trapelata non riguarda il Trono Over o Mario Cusitore, ma quello Classico. Continua a leggere>>